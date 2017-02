Clooney erhält französischen Ehren-César: I love you Amal

Paris (dpa) – Der Hollywoodstar George Clooney hat für seine Karriere den französischen Ehren-César bekommen. Er sei glücklich, hier zu sein, und stolz, der Ehemann Amals zu sein, sagte der 55-Jährige am Abend bei der Verleihung der französischen Filmpreise. "I love you much", warf er der 39-jährigen Juristin zu. Er freue sich auf die kommenden Wochen und Monate, erklärte er glücklich strahlend weiter. Damit spielte er auf die Schwangerschaft seiner Frau an. Amal Clooney wird voraussichtlich im Sommer Zwillinge zur Welt bringen.

