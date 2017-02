Hummeln lernen Fußball spielen Interessante Ergebnisse von Forschern kürzlich in London. Wissenschaftler der Queen Mary University haben einer Gruppe von Hummeln eine einfache Form des Fußballspiels beigebracht. Dabei zeigten die Insekten, dass ihre Lernfähigkeit doch deutlich größer ist, als bisher vermutet. Bei dem Experiment mussten die Hummeln eine kleine gelbe Kugel zu einem Zielort bewegen und dafür gab es dann eine süße Belohnung. Und in einer weiteren Variante der Versuchsanordnung schafften es die Insekten sogar, ihr erlerntes Wissen erfolgreich an eine weitere Gruppe von Hummeln weiterzugeben. Ob der Erfolg in London damit zusammenhängt, dass England auch als das Mutterland des Fußballs gilt, ist bisher noch nicht bestätigt.