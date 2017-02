Impfstoff gegen Malaria Tübinger Forschern ist offenbar ein entscheidender Schritt im Kampf gegen die Tropenkrankheit Malaria gelungen. Sie haben einen Impfstoff entwickelt, der einer klinischen Studie zufolge bis zu 100 Prozent gegen die gefährliche Krankheit schützt. Insgesamt 67 Personen nahmen an der Studie teil. Den besten Erfolg hatte dabei die Gruppe, die den Impfstoff dreimal erhielt - im Abstand von jeweils vier Wochen. Gleichzeitig wurde den Probanden ein Anti-Malaria-Mittel verabreicht. Abschließend waren diese Teilnehmer hundertprozentig gegen die Krankheit geschützt. Peter Kremsner, Direktor des Instituts für Tropenmedizin des Universitätsklinikums Tübingen am Freitag: "Wir haben mit einem ganz neuen Ansatz eine Malariaimpfung gemacht. Und zwar haben wir die lebendigen Malariaparasiten gleichzeitig mit einem Anti-Malariamittel gegeben und dadurch eine Immunisierung, sprich eine Impfung gemacht, die so erfolgreich war, dass wir 100 Prozent Schutz nach einer Belastungsinfektion mit den gleichen Parasiten gesehen haben." Jetzt sollen weitere Studien durchgeführt werden, um das vorliegende Konzept zu verfeinern und das Impfschema zu verbessern, so dass das Verfahren nicht nur für die Reisemedizin, sondern zum Beispiel auch für die gefährdeten Kinder in Afrika eingesetzt werden kann. In zwei Jahren will die Gruppe um den Direktor des Instituts für Tropenmedizin eine Studie fertigstellen, so dass eine Zulassung für die Impfung beantragt werden kann. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO gab es allein im Jahr 2015 212 Millionen Fälle von Malaria-Erkrankungen. Und die Zahl der Infektionen steigt dabei jährlich an. Daher könnte eine Impfung, die hundertprozentigen Schutz liefert, eine gute Aussicht auf die Eindämmung der Krankheit besonders auch bei Kindern bieten.