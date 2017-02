Bilder der Woche 1. Irak - Irakische Truppen erobern Teile von Mossul im Kampf gegen IS zurück 2. Deutschland - Gestohlenes KZ-Tor zurück in Dachauer Gedenkstätte 3. Deutschland - Preisverleihung bei der Berlinale 4. Deutschland - Neuer Reisepass vorgestellt 5. Australien - Kleinflugzeug stürzt in Einkaufszentrum 6. Weltall - Nachschub für Internationale Raumstation ISS 7. Großbritannien - Mercedes stellt neuen Boliden vor 8. China - Freerunning in der Eis-Stadt 9. Italien - Karneval in Venedig 10. Deutschland - Die Narren sind los