Leben im All: Forscher hoffen in Atacama-Wüste auf Antworten Die Frage nach Leben auf dem Mars könnte hier in der Atacama Wüste in Chile beantwortet werden: Die Atacama ist eine der trockensten Gegenden der Erde und vom Klima her ähnlich wie auf dem Roten Planeten. Dennoch leben hier Mikroorganismen, und das obwohl der Rohstoff Wasser hier nahezu nicht existent ist. Die Wissenschaftler fanden Bakterien, die trotz intensiver Sonnenstrahlung und der extremen Trockenheit überleben. Forscher wie der Astro-Biologe Armando Azua sind von der Entdeckung begeistert: "Wenn wir zeigen können, dass in der Atacama Wüste, mit den vorläufigen Beweisen, die wir haben, dass Leben nicht nur extreme Trockenheit tolerieren kann, sondern in diesem trockenen Zustand funktionieren kann, dann würde das ungemein die Chancen erhöhen nicht nur auf dem Mars sondern in anderen Gegenden des Universums Leben zu finden." Die Ergebnisse der chilenischen Forscher haben auch die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA aufhorchen lassen. Sie wollen einen Experten in die Atacama-Wüste schicken. Die NASA plant nämlich eine bemannte Mission zum Mars für 2030.