Tepco: Lage in Atomruine von Fukushima stabil Pressetag im Atomkraftwerk von Fukushima. Rund sechs Jahre nach der nuklearen Katastrophe hatte die japanische Betreiberfirma Tepco ausländische Journalisten eingeladen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die Strahlung auf dem Gelände lag nach den Angaben von Tepco bei 36,5 Mikrosievert in der Stunde. Das entspreche etwa der Strahlenbelastung von zwei Mal röntgen, hieß es. Von Robotern kürzlich in einem der zerstörten Reaktoren gemessene Werte waren allerdings deutlich höher. Für Fachleute sei dies nicht ungewöhnlich, erklärte dazu Werkschef Shunji Uchida. Es sei aber keine Radioaktivität in die Umwelt gelangt. Die Lage sei stabil. "Es geht nicht nur um den Atommüll, sondern auch darum, was wir wie reparieren können. Wir schauen uns dazu alle Technologien an, die dazu auf dem Markt sind, um eine Lösung zu finden. Wir hoffen, dass wir bis zum Sommer eine Strategie entwickelt haben." Wegen der Strahlenbelastung können noch heute mehr als 70 000 Menschen nicht in ihre früheren Häuser zurückkehren. Erst kürzlich hatte Japans Regierung erklärt, die Evakuierung eines nahe gelegenen Dorfes aufheben zu wollen. 2018 sollen die Kompensationszahlungen für den Betroffenen eingestellt werden, womit die Menschen zur Rückkehr in ihre Häuser praktisch gezwungen wären. Unweltschützer kritisieren, dass es dort weiter hohe Strahlenrisiken gebe.