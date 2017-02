Anti-Pipeline-Protest-Camp in Dakota geräumt Monatelang hatten die Aktivisten gegen den Bau einer Pipeline im US-amerikanischen Dakota protestiert, Unter US-Präsident Barack Obama keimte noch die Hoffnung auf, dass das Millionen-Dollar-Projekt noch verhindert werden könnte. Doch seit Donald Trump grünes Licht gegeben hat sind die Hoffnungen nur noch gering. Jetzt wurde das Protest-Camp geräumt. 50 gerüstete Einsatzpolizisten und weitere Helfer begannen damit das Camp abzubauen, zahlreiche Protestierende wurden verhaftet, gab ein Sprecher der Polizeibehörde bekannt. Am Donnerstag Nachmittag rückte dann schweres Gerät an, um die provisorischen Unterkünfte und Zelte niederzureißen und wegzuräumen.