Forscher untersuchen Alterung von Barbie im Museum

Forscher haben die Barbie-Puppe gründlich untersucht: wie sie altert, ihr Kunststoff sich dabei verfärbt und wie man sie am besten erhalten kann. Foto: dpa

Nürnberg Wie hält man Barbie im Museum fit? Chemiker und Konservierungs-Wissenschaftler haben bei einem Forschungsprojekt für das Spielzeugmuseum in Nürnberg die bekannte Puppe untersucht - wie sie altert, ihr Kunststoff sich dabei verfärbt und wie man sie am besten erhalten kann.

So sollten Empfehlungen für die Lagerung und Ausstellung "gefährdeter Materialien" in Museen abgeleitet werden. Auch für andere Häuser, in deren Bestand sich Objekte aus Kunststoff befinden, könnten die Ergebnisse nach Einschätzung der Forscher hilfreich sein. Sie werden heute vorgestellt.

Die Barbie-Puppe genieße inzwischen einen Klassikerstatus und sei es "wert, für nachfolgende Generationen erhalten zu werden".