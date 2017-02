Sturmtief "Doris" fegt über Großbritannien hinweg Das Sturmtief "Doris" ist am Donnerstag über Großbritannien hinweggefegt. Mit Windgeschwindigkeiten von rund 150 Kilometern pro Stunde hatte der Sturm Orkanstärke. Dabei kam es zu chaotischen Zuständen an Flughäfen und auf den Straßen. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom. In Schottland kam es zu starken Schneefällen. Die deutschen Meteorologen nennen das Sturmtief nicht Doris sondern Thomas. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für den Westen und Nordwesten des Landes herausgegeben. Es wird mit orkanartigen Böen von rund 110 km/h gerechnet.