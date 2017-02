1 / 21

Ausstellung zeigt Lady Dianas Kleider

Prinzessin Diana und John Travolta schwebten am 9. November 1985 übers Tanzparkett im Weißen Haus in Washington. Die Abendrobe, die Diana damals trug, gehört nun zu den Exponaten der Ausstellung „Diana – Her Fashion Story“, die ab dem 24. Februar im Kensington Palast in London zu sehen ist.

Foto: dpa