Der Drache landet sicher Das SpaceX-Transportmodul ist am Donnerstag sicher an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Am Tag zuvor musste das Andockmanöver noch wegen eines Navigationsproblems abgebrochen werden. Die Verzögerung war durch falsch programmierte Computerdaten hervorgerufen worden. Die SpaceX Dragon-Kapsel hatte rund 2300 Kilogramm Nachschub an Bord. Mit dabei waren nach Angaben der Firma Materialien für Dutzende wissenschaftliche Experimente. Die NASA hat die private Firma SpaceX mit den Transporten ins All beauftragt, nachdem das Shuttle-Programm eingestellt worden war. SpaceX und Boeing planen auch Personen-Transporte zur ISS. Doch diese Art der Flüge sollen frühestens Ende 2018 beginnen.