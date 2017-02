Sieben erdähnliche Planeten entdeckt Die unendlichen Weiten des Weltalls bergen immer wieder Überraschungen. Die Wissenschaftler haben in den vergangen Jahren viele neue Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Was sie nun aber mit ihren Teleskopen gefunden haben, sorgt weltweit für Aufsehen. In rund 40 Lichtjahren Entfernung haben die Astronomen sieben Planeten entdeckt, die mit der Erde vergleichbar sind. Dabei steht der Zwergstern Trappist-1 im Mittelpunkt, um den die erdähnlichen Planeten kreisen. Nach Angaben des Fachmagazins "Nature" sind alle sieben Planeten in Sachen Größe und Masse mit der Erde vergleichbar. Drei von ihnen befinden sich zudem in einer Zone, die als bewohnbar bezeichnet wird. Das heißt: dort ist es nicht zu kalt und nicht zu warm, es könnte dort flüssiges Wasser und eine Atmosphäre geben. Alles Voraussetzungen für Leben, wie wir es auf der Erde kennen. Trappist-1 und die ihn umkreisenden Planeten wurden mit einem Teleskop des Europäischen Observatoriums in Chile entdeckt.