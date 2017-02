Abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben Am späten Mittwochabend wurde auf dem Flughafen in München ein Flugzeug für den Abflug in die afghanische Hauptstadt Kabul vorbereitet. An Bord waren nach Angaben des bayerischen Innenministeriums 18 abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan. Es war bereits die dritte Sammelabschiebung aus Deutschland seit Ende vergangenen Jahres. Gegen die Abschiebung hatten über 200 Menschen im Flughafen demonstriert. Die Maschine kam am Donnerstagmorgen in Kabul an. Die Abschiebungen sind heftig umstritten. Aus Sicht von Flüchtlingsorganisationen und der Opposition im Bundestag ist Afghanistan kein sicheres Land. Immer wieder gibt es dort Anschläge der islamistischen Taliban. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, aufgrund dessen abgelehnte Asylbewerber künftig schneller und konsequenter aus Deutschland abgeschoben werden sollen.