Feuer bei der Feuerwehr richtet Millionenschaden an

Kronshagen Ein Brand hat in Schleswig-Holstein ein Gebäude der Feuerwehr zerstört und einen Schaden von rund fünf Millionen Euro verursacht. Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Kronshagen im Kreis Rendsburg-Eckernförde brannte in der Nacht komplett aus. Acht Großfahrzeuge und die gesamte Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr seien in der Halle gewesen und durch den Brand zerstört worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. In dem Gerätehaus waren keine Menschen, im daneben stehenden Verwaltungsgebäude habe der Gerätewart geschlafen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

