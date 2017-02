Polizist rettet Mann aus brennendem Auto Polizeieinsatz in der US-amerikanischen Hautstadt Washington. Zwei Polizisten kamen an einem Unfallort an, ein Auto hatte Feuer gefangen. Da die Polizisten Körperkameras trugen, wurde die folgende Rettungsaktion aufgezeichnet. Einer der Polizisten entdeckte den Fahrer und rettete den Mann aus dem brennenden Wagen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, über die Schwere seiner Verletzungen war zunächst nicht bekannt.