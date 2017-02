Pakistanisches Skigebiet hofft auf mehr Touristen Skiurlaub in Pakistan? Nichts klingt abwegiger - zumindest für Europäer. Und doch hoffen Liftbetreiber und Hoteliers darauf, dass mehr Touristen ihren Weg ins pakistanische Malam Jabba finden. Findige Tourismusmanager haben dem Skiresort auch schon den Namen "Die Schweiz Pakistans" verpasst, auch wenn der Unterschied zu einem Skiresort in den Alpen groß ist. Beispielsweise ist hier Alkohol verboten, und an den Straßen gibt es Checkpoints und bewaffnete Sicherheitsleute. Bereits vor Jahren fuhren hier reiche Geschäftsleute und westliche Diplomaten Ski, vor 10 Jahren zerstörten die Taliban den Ort. Jetzt sind die Wiederaufbauarbeiten in vollem Gange. Und der Skispaß kommt gut an: "Ich habe vorher noch nie Schnee gesehen, das ist aufregend!" "Mit Europa können wir uns nicht vergleichen, das dauert noch lange. Aber wenigestns sollte man die Möglichkeit haben, es sollte einen guten Ort für die Leute geben." In manchen Teilen Pakistans kommt es natürlich immer noch zu Anschlägen von Extremisten, aber die neue pakistanische Mittelklasse reist immer öfter und das vor allem auch im eigenen Land. Deshalb wittern einige Investoren ihre Chance wie Sarwar Khan, der gerade ein Hotel für rund 1,5 Millionen Euro bauen lässt. "Ich baue diese Hotel, weil ich glaube, dass die Zukunft uns hier gehört. Die Sicherheitsbedingungen hier sind jetzt fantastisch. In diesem Wissen habe ich dieses Projekt gestartet, und wir machen weiter, wir sind zufrieden mit den Bedingungen." Ein wenig hofft man natürlich auch auf ausländische Touristen mit einem Sinn für Abenteuer, und einige kamen auch schon vorbei. Im Januar nahmen Skifahrer aus Pakistan und 11 anderen Ländern an einem Skicup teil.