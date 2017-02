Video zeigt mutmaßlichen Giftanschlag auf Kims Halbbruder Überwachungsvideos des Flughafens Kuala Lumpur sollen den Moment zeigen an dem Kim Jong Nam, der Halb-Bruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, attackiert wurde. Auf dem Video, das der japanische Fernsehsender Fuji TV ausstrahlte, soll Kim Jong Nam in der Nähe eines automatischen Check-in Schalters zu sehen sein, hier mit einem roten Kreis markiert. Ihm nähert sich plötzlich eine Frau in einem weißen Hemd. In einem anderen Kamerawinkel ist zu sehen, wie die Frau offenbar von hinten an Kim Jong Nam herantritt und ihm ins Gesicht greift. Ermittler gehen davon aus, dass die Frau ein schnell wirkendes Gift in Nams Gesichts schmierte. Nach der Attacke entfernte sich die Frau schnell, auch eine zweite Frau rannte davon, welche Rolle sie gespielt hat, ist bislang unklar. Eine Video-Aufnahme nach dem Zwischenfall soll Kim Jong Nam zeigen, wie er mit Sicherheitskräften redet und immer wieder auf sein Gesicht zeigt. Dann wird Nam zu einer Klinik im Flughafen gebracht. Kim Jong Nam war vor einer Woche am Flughafen von Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg in ein Krankenhaus gestorben. Nordkoreas Botschafter warf Malaysia vor, bei den Ermittlungen mit ausländischen Mächten unter einer Decke zu stecken. Außerdem bezweifelte er, dass es sich bei dem Toten um Kim Jong Nam handelt. Südkorea macht Nordkorea für den mutmaßlichen Giftmord verantwortlich.