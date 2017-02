Erneut überwinden Hunderte Migranten Grenzanlagen der spanischen Exklave Ceuta Am Montag haben in Marokko erneut Hunderte Migranten die Grenzanlagen der spanischen Exklave Ceuta überwunden. Nach Angaben der lokalen Rettungskräfte, sei es mehr als 300 Menschen gelungen, bis in die Stadt vorzudringen. Der meterhohe Grenzzaun ist unter anderem mit rasiermesserscharfem Natodraht gesichert. In der Vergangenheit haben bereits mehrmals Migranten in einem abgestimmten Massenansturm versucht, die Grenzanlagen zu überwinden. Erst am Freitag hatten es rund 500 Menschen geschafft, über die Zaun zu klettern. Bei dem jüngsten Flüchtlingsansturm wurden nach Angaben des Roten Kreuzes rund ein Dutzend Menschen verletzt. Immer wieder probieren Migranten, in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla zu gelangen und auf diese Weise EU-Gebiet zu erreichen. Die meisten von ihnen werden nach Marokko oder in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Einige von ihnen werden aber auch als Flüchtlinge anerkannt.