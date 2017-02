Karneval in Haiti So sieht die fünfte Jahreszeit in Haiti aus, in der Karnevalshochburg Jacmel: Tausende feierten am Sonntag hier an der Südküste von Haiti. Die Erinnerungen an den schweren Hurrikan "Matthew" scheinen verblasst, der im Oktober auch in dieser Region heftige Schäden verursacht hatte. Die Stadt Jacmel gilt als Touristenstadt und Attraktion auch für Einheimische. Sie war ebenfalls von dem sehr schweren Erdbeben im Jahre 2010 stark betroffen. Doch in Karnevalszeiten merkt man davon kaum noch etwas, wie Passanten deutlich machen: O-Ton: "Wir haben uns schon seit einiger Zeit auf die Feiern gefreut! Viele Teilnehmer sind hier, Touristen, Aufregung. Der Karneval wird ein Erfolg!" O-Ton: "Der Karneval von Jacmel ist einer der besten im Lande. Den Karneval gibt es an vielen Orten bei uns, aber der hier ist schon besonders. Der Präsident ist hier, Senatoren, Delegierte. Das schaffen nur wir. Der Karneval hier ist auf Spitzenniveau". O-Ton: "Der Karneval ist gut, viel besser als der im vorigen Jahr!" Haiti wird neben Naturkatastrophen immer wieder auch von politischen Krisen erschüttert. Jetzt ist nach einigen Querelen Jovenel Moise Präsident, der als erfolgreicher Bananenexporteur gilt. Der Karneval hier in Haiti als dem westlichen Teil der Insel Hispaniola ist über 200 Jahre alt: Seine Wurzeln sollen auf das Jahr 1804 zurückgehen - und der Karneval scheint hier so lebendig wie eh und je.