Kim Dotcom darf in USA ausgeliefert werden Der umstrittene deutsche Internetunternehmer Kim Dotcom kann in die USA ausgeliefert werden. Das hat das oberste Gericht in Neuseeland jetzt entschieden. Die Ankläger in den USA werfen dem Gründer der Internet-Tauschplattform Megauploud Copyright-Betrug im großen Stil vor. Der Richter in Auckland urteilte, dass der in Kiel geborene Dotcom nicht wegen der Urheberrechtsverletzungen ausgeliefert werden könne. Wohl aber wegen Betruges. Sein Anwalt Ron Mansfield kündigte an, vor das Berufungsgericht zu gehen. "Das Wichtigste ist, dass es sich um einen Urheberrechtsfall handelt. Und so müssen wir es auch behandeln. Wir sind nicht glücklich darüber, dass es als Straftat behandelt wird, wir halten das für unangemessen. Wir wollen es vor das Berufungsgericht bringen. Wir glauben, dass es mit unserer Meinung übereinstimmt. Wir sind der Meinung, dass niemand des Landes verwiesen sollte, der keine Straftat begangen hat." Durch den illegalen Austausch von Material über Megauploud soll ein Schaden von rund einer Milliarde Dollar entstanden sein.