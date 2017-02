Unwetter in Kalifornien Heftige Regenfälle, Stürme und Überschwemmungen haben die Menschen im Süden von Kalifornien am Wochenende in Atem gehalten. Mindestens fünf Menschen sollen bei den Unwettern ums Leben gekommen sein. Häuser und Schulen wurden überflutet, viele Straßen waren unpassierbar. Mehr als 130.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. Hunderte Bäume wurden entwurzelt. Kalifornien erlebt derzeit die heftigsten Regenfälle seit sechs Jahren. Während sich die Lage im Süden des Bundesstaates entspannt, sind für den Norden weitere Niederschläge angekündigt. Die seit Wochen anhaltenden Regenfälle und Stürme in Kalifornien hatten in der vergangenen Woche auch Alarm am Oroville-Stausee ausgelöst. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Behörden warnten davor, dass sich die Lage wieder verschärfen könnte.