Bombenanschlag neben Stierkampfarena Auf den Bildern einer Überwachungskamera ist der Moment festgehalten, in dem in Kolumbiens Hauptstadt Bogota die Bombe explodiert. Nach Angaben der kolumbianischen Regierung gab es bei dem Vorfall Dutzende Verletze, die meisten davon Polizisten. Die Detonation ereignete sich in der Nähe einer Stierkampfarena. Dort waren viele Sicherheitskräfte, um die Zuschauer vor möglichen Demonstranten zu schützen. Die Wiederaufnahme der Stierkämpfe nach einer jahrelangen Pause und einem Urteil des kolumbianischen Verfassungsgerichtes hatte heftige Proteste ausgelöst. Ob die Explosion etwas mit den Stierkampfgegner zu tun hat, ist aber unklar. Die Regierung äußerte keinen konkreten Verdacht. Der Bürgermeister von Bogota kündigte an, die Polizei werde alles unternehmen, um die Verantwortlichen für den Anschlag, zu fassen.