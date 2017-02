Kurt Cobain wäre jetzt 50 - Er war ein verletzlicher Rebell

Kurt Cobain lebt – jedenfalls im Internet. Auf der Facebook-Seite seiner Band Nirvana ist Cobain in präsidialer Pose zu sehen: In Anspielung auf Präsident Trump steht am Redepult der Slogan: „Make America ,Grunge’ again“. Davor geisterten Berichte durch das Netz, nach denen der im Jahr 1994...