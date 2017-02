Oberleitung kracht in Hamburg auf ICE – Fahrgäste gefangen

Auf einen Intercity-Express (ICE) der Deutschen Bahn ist am Sonntagabend bei der Einfahrt in den Hamburger Hauptbahnhof eine mit 15.000 Volt betriebene Oberleitung gekracht.Der Zug mit 430 Personen an Bord war am Morgen in München gestartet und aus Richtung Berlin nach Hamburg unterwegs, als sich...