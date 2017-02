Mutter stößt beim Vater auf Leichen ihrer kleinen Söhne

Eine Mutter hat ihre beiden vier und fünf Jahre alte Jungen tot in der Wohnung des Vaters in Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg entdeckt. Die beiden Kinder hatten schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Diese seien ihnen vermutlich durch stumpfe Gewalt zugefügt...