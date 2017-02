Irak startet Bodenoffensive auf IS in West-Mossul Raketen am Sonntag südlich von Mossul. Die irakische Armee hat nach Regierungsangaben mit einer Bodenoffensive auf den von der radikalislamischen Miliz "Islamischer Staat" kontrollierten Westteil Mossuls begonnen. Die Truppen befänden sich auf dem Vormarsch, teilte Ministerpräsident Haider al-Abadi mit. "Wir fordern unsere tapferen Streitkräfte auf, den Vorstoß zu beginnen, um den Rest der Stadt und die Menschen von der Unterdrückung und dem Terrorismus des IS zu befreien. Unsere Mission ist es, die Menschen zu befreien, bevor wir das Land zurückerobern." Es wird geschätzt, dass sich im Westen Mossuls neben den IS-Kämpfern noch etwa 650.000 Zivilisten aufhalten. Das Militär erklärte, die Soldaten rückten vom Süden her auf. Mehrere Dörfer seien bereits erobert worden. Die Gebäude und Infrastruktur finden die Streitkräfte dort oft in einem zerstörten Zustand vor. Wie das Haus des Soldaten der irakischen Armee, YASSER AHMED IBRAHIM sieht sein Haus zum ersten Mal seit Jahren sein Haus wieder. "Ich floh aus meinem Haus mit meiner Familie im September 2014, als der IS das Gebiet einnahm. Wir gingen nach Bagdad. Dann trat ich wieder meiner Einheit bei. Mein Haus wurde vom IS zerstört, als sie ein Bild von mir mit bei Sicherheitskräften auf Facebook gesehen haben." Mossul gilt als die Hauptstadt der sunnitischen Extremisten und die letzte große Hochburg des IS im Irak. Mit Unterstützung der Anti-IS-Allianz begann die irakische Armee im Oktober ihre Offensive auf die Stadt. Die erste Phase wurde im Januar mit der Rückeroberung des Ostteils abgeschlossen.