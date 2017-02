Irakische Armee beginnt mit Sturm auf Westteil von Mossul

Bagdad Die Schlacht um die IS-Hochburg Mossul im Irak geht mit dem Sturm auf die westlichen Stadtteile in eine entscheidende Phase. Die Streitkräfte würden den Rest der Stadt und seine Bürger von Unterdrückung und Terrorismus befreien, sagte der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi in einer Fernsehansprache. Priorität bei der Mission sei es, das Leben von Zivilisten zu schützen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass in den Stadtteilen etwa 750 000 Unbeteiligte leben. Bei einer vollständigen Eroberung Mossuls wäre der IS im Irak als Territorialmacht weitgehend besiegt.

