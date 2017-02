Wütender Elfjähriger fährt mit Papas Pkw 120 Kilometer weit

Mindestens 120 Kilometer ist ein Elfjähriger mit Papas Auto durch Deutschland gefahren, bevor drei Streifenwagen ihn am Samstag in der Pfalz stoppten. Der Junge war nach einem Streit mit seinem Vater in den Wagen gestiegen und von seinem Wohnort in Luxemburg mit unbekanntem Ziel losgefahren, wie...