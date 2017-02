Ermittler werten nach ICE-Unfall Fahrtenschreiber aus

Experten haben Beweismaterial für die Ursachenforschung zum ICE-Unfall in Frankfurt sichergestellt. Federführend seien die Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle des Bundes und die Bundespolizei, sagte ein Bahnsprecher in Berlin.

Die Ermittler stellten nach eigenen Angaben vom Samstag den Fahrtenschreiber des verunglückten Zugs sicher.

Die Daten sollen kommende Woche ausgewertet werden. Dann wollen die Ermittler auch den Lokführer befragen. Derzeit sei der Mann nicht vernehmungsfähig, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Der leere ICE war in der Nacht zum Freitag auf dem Weg in eine Bahnwerkstatt in Frankfurt-Griesheim auf einen Prellbock geprallt und entgleist. Es entstand Millionenschaden. Verletzt wurde niemand.