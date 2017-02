Bergung des entgleisten ICE in Frankfurt beendet

Frankfurt/Main Die Bergung des am frühen Morgen in Frankfurt entgleisten ICE ist abgeschlossen. Die Sperrung des Bahnhofs Frankfurt-Griesheim wurde am Abend aufgehoben, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Für die Bergung waren zwei Spezialkräne geordert worden. Der ICE hatte auf dem Weg in einen Betriebshof auf einem Nebengleis einen Prellblock überfahren und war erst nach etwa 20 Metern auf einem Bahnsteig zum Stehen gekommen. Fahrgäste waren nicht an Bord. Der Lokführer wurde nicht verletzt. Der Schaden dürfe sich nach ersten Schätzungen auf über eine Millionen Euro belaufen.

