Zweifache Mutter erschossen - Polizei fasst Verdächtigen

Offenbach Eine 40 Jahre alte Frau ist am Morgen in Offenbach erschossen worden. Wenige Stunden später wurde der mutmaßliche Schütze festgenommen. Der 32 Jahre alte Tatverdächtige und sein Opfer kannten sich ersten Ermittlungen zufolge. In welcher Beziehung sie genau zueinander standen, ist unklar - ebenso wie die Hintergründe. Passanten hatten die Frau kurz nach acht Uhr auf der Straße gefunden. Die Mutter von zwei Kindern erlag ihren Verletzungen noch am Tatort.

