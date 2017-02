Bilder der Woche 1. Deutschland - Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten gewählt 2. Deutschland - G20-Außenministertreffen in Bonn 3. Deutschland - Möglicher Opel-Verkauf an Peugeot sorgt für Wirbel 4. Deutschland - Rennen um Berlinale-Bären mit Stars und Sternchen 5. USA - Staudamm in Kalifornien droht zu brechen 6. Neuseeland - Waldbrände treiben zahlreiche Menschen in die Flucht 7. Frankreich - Proteste gegen Polizeigewalt in Paris 8. Nordkorea - Regierung bestätigt erfolgreichen Raketentest 9. Neuseeland - Hunderte Wale stranden an Küste 10. USA - Flüssige Lava fließt auf Hawaii in den Pazifik