Nach Pinguin-Tod: Polizei erwartet keine schnelle Aufklärung

Nach dem Tod eines aus dem Zoo gestohlenen Pinguins in Mannheim hat die Polizei die Hoffnung auf eine schnelle Aufklärung der Tat gedämpft. „Wir rechnen nicht mit baldigen Ergebnissen hinsichtlich einer Festnahme“, sagte ein Behördensprecher am Freitag in Mannheim. Die Spurensicherung nach dem Fund...