Frau in Offenbach erschossen: Mutmaßlicher Schütze festgenommen

Offenbach Nachdem eine 40 Jahre alte Frau in Offenbach erschossen worden war, ist der mutmaßliche Schütze wenige Stunden später festgenommen worden. Das teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein Staatsanwalt ist vor Ort. Für die Anwohner in Offenbach bestand laut Polizei keine Gefahr. Passanten hatten die Frau kurz nach 8 Uhr im Stadtteil Waldhof gefunden. Die Mutter von zwei Kindern erlag ihren Verletzungen noch am Tatort, wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilte.