Wundersamer „Wasserschaden“: Mann pinkelt Kontoauszugs-Drucker kaputt

Celle Was ist nur mit den Leuten los? In Bayern sucht die Polizei jemanden, der in einem Beichtstuhl sein großes Geschäft hinterließ – und jetzt geht es ähnlich in Celle weiter.In der niedersächsischen Stadt wird nach einem Mann gesucht, der Mitte der Woche einen Kontoauszugs-Drucker als Pissoir benutzte...