Baby in Koffer abgelegt – Mutter bestreitet Tötungsvorsatz

Die nach dem Fund ihres lebenden Neugeborenen in einem Koffer in Hannover angeklagte Mutter hat im Prozess jeden Tötungsvorsatz bestritten. „Ich war mir damals sicher, dass das Leben meines Babys nicht bedroht war“, erklärte die 22-Jährige Laura S. am Freitag in einer von ihrem Verteidiger...