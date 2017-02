Leerer ICE entgleist in Frankfurt - Bergungsarbeiten

Frankfurt/Main Spektakuläres Zugunglück mit glimpflichem Ausgang: Ein leerer ICE ist in der Nacht in Frankfurt am Main gegen einen Prellbock gefahren, entgleist und zum Teil auf einem Bahnsteig gelandet. Bei dem Unfall im Stadtteil Griesheim wurde niemand verletzt. Dem Lokführer gehe es dem Umständen entsprechend gut, sagte eine Sprecherin der Bahn. Der entgleiste Zug soll laut Bahn mit zwei Spezialkränen aus Fulda geborgen werden. Durch den Unfall gibt es Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr.