Festnahmen wegen mutmaßlichen Mord an Halbbruder von Kim Jong Un Auf diesen Bilder einer Überwachungskamera soll eine Frau zu sehen sein, die verdächtigt wird, den ältesten Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ermordet zu haben. Sie war am Mittwoch am Flughafen in der Hauptstadt von Malaysia Kuala Lumpur festgenommen worden. Am Donnerstag bestätigte der Polizeichef von Malaysia die Festnahme einer weiteren Frau, nannte zunächst aber keine Einzelheiten. Medien hatten bereits am Dienstag berichtet, dass der 45-jährige Kim Jong Nam in Malaysia getötet worden sei. Er soll von zwei Frauen vergiftet worden sein. Südkoreanische Medien hatten seinen Tod bestätigt. Seine Leiche wurde zur Obduktion in ein Krankenhaus in Kuala Lumpur gebracht. Südkorea beschuldigte Nordkorea, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Kim Jong Nam war der ältere Halbbruder von Kim Jong Un. Er lebte seit Jahren im Ausland und soll bei Nordkoreas Regime in Ungnade gefallen sein. Nordkorea hat sich bisher nicht zu dem Fall geäußert. Auch ist unklar, ob die Leiche von Kim Jong Nam in das Land überführt werden wird.