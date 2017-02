Waldbrände in Neuseeland breiten sich weiter aus In der Nähe der neuseeländischen Stadt Christchurch wüten immer noch die Flammen. Die Waldbrände habe sich trotz der Bemühungen der Feuerwehr weiter ausgebreitet, nach Angaben der Einsatzkräfte sind mittlerweile mehr als 1800 Hektar Land betroffen. Mehr als 1000 Menschen in der Region mussten ihre Häuser verlassen. Andere werden ihnen folgen müssen. "Das Auto ist beladen und wir sind bereit, um loszufahren. Wir warten jetzt ab, wie sich die Dinge entwickeln. Vielleicht können wir noch einige Stunden Schlaf bekommen." Nach Angaben von lokalen Medien wurde bereits mehrere Gebäude von den Flammen zerstört. Die Feuerwehr setzt Hubschrauber und Flugzeuge ein, um die Brände aus der Luft zu bekämpfen. Bei den Löscharbeiten soll ein Hubschrauberpilot ums Leben gekommen sein. Die Einsatzkräfte hoffen nun auf Regen und fallende Temperaturen.