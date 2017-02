Waldbrände in Neuseeland Riesige Flammen loderten am Mittwoch in der Nähe von Häusern in Port Hills, unweit der neuseeländischen Stadt Christchurch. Bis zu 300 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr setzte Hubschrauber ein, um die Waldbrände zu löschen. Für das betroffene Gebiet wurde der Notstand ausgerufen. "Wir waren fast die ganze Nacht wacht, seitdem man uns in Sicherheit gebracht hat", sagt dieser Mann. Zur möglichen Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Das trockene Wetter erschwerte die Löscharbeiten. Januar und Februar sind in Neuseeland die wärmsten Monate des Jahres.