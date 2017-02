Wirbelstürme richten schwere Schäden in Texas an Wirbelstürme und Starkregen haben am Dienstag schwere Schäden im US-Bundesstaat Texas angerichtet. Dabei wurden Dutzende Gebäude zerstört, Zehntausende Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Der Wetterdienst hatte für weite Teile Hustons eine Tornadowarnung herausgegeben. Hunderttausende Schüler und Studenten waren aufgefordert, sich an sichere Orte zu begeben.