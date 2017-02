Älterer Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un vermutlich ermordet Kim Jong Nam scheint tot zu sein, hier Archivbilder: Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ist offenbar in Malaysia ermordet worden. Die Polizei dort bestätigte am Dienstag den Tod, ohne die konkrete Ursache zu nennen. Zwei mutmaßliche nordkoreanische Agentinnen hätten Kim Jong Nam am Flughafen von Kuala Lumpur mit einer Giftnadel getötet, hieß es unter Berufung auf südkoreanische Regierungskreise. Die Frauen seien im Taxi geflohen. In malaysischen Regierungskreisen hieß es, die Polizei fahnde nach "den Tätern". Der Tote war Ermittlern zufolge 46 Jahre alt und trug einen auf den Namen Kim Chol ausgestellten Pass bei sich. Der ältere Halbbruder von Kim Jong Un verbrachte viel Zeit im Ausland und äußerte sich öffentlich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat Nordkorea. Kim Jong Nam und Kim Jong Un sind Söhne des 2011 verstorbenen Machthabers Kim Jong Il, haben aber unterschiedliche Mütter.