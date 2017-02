Viele Tote nach Reisebusunfall in Taiwan Bei einem Unfall mit einem Reisebus sind in Taiwan am Montag mindestens 32 Menschen getötet worden. Insgesamt seien 44 Menschen an Bord gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Man gehe davon aus, dass alle Reisenden aus Taiwan stammten, sagte eine Sprecher. 12 Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt. Der Bus war nach Behördenangaben in eine Straßenbegrenzung gefahren und dann umgekippt. Die genaue Unfallursache werde derzeit untersucht.