Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen gefunden

Kelsterbach Nur wenige hundert Meter vom Frankfurter Flughafen entfernt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde am Mittag in einem Feld bei Kelsterbach entdeckt. Noch in der Nacht soll die britische Fliegerbombe entschärft werden. Dazu müssen auch Wohnhäuser und ein Hotel evakuiert werden. Zudem werden die Autobahn 3, eine Bundesstraße und Bahnstrecken gesperrt. Der Flughafenbetreiber Fraport rechnete angesichts des Nachtflugverbots zwischen 23.00 und 5.00 Uhr mit keinerlei Einschränkungen des Flugverkehrs.