Angst vor Staudamm-Bruch HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Oroville/USA Alarmzustand am höchsten Staudamm der USA in Kalifornien Der Damm des Oroville-Stausees droht nach heftigen Regenfällen zu brechen Hubschrauber sollen Felsblöcke abwerfen, um den Damm zu stabilisieren Fast 200.000 Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen