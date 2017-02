Union sieht Defizite im Fall Amri in Nordrhein-Westfalen Warum konnte der Berlin-Attentäter Anis Amri nicht rechtzeitig gestoppt werden? Dazu wurden am Montag die Spitzen der deutschen Sicherheitsbehörden im Innenausschuss des Bundestages befragt. Dabei wollten die Abgeordneten klären, welche möglichen Fehler die zuständigen Behörden gemacht haben. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer, kritisierte vor allem das Verhalten der Behörden in Nordrhein-Westfalen. "Also, diesen Vorwurf muss sich aus meiner Sicht das Landesinnenministerium Nordrhein-Westfalen gefallen lassen. Weshalb es nicht zumindest den Versuch unternommen hat, einen Haftgrund zu erwirken für eine Abschiebehaft." Landesinnenminister Ralf Jäger mache es sich zu einfach, wenn er die Schuld den tunesischen Behörden zuschiebe, da diese nicht innerhalb von drei Monaten Pass-Ersatzpapiere ausstellten, sagte Mayer. In NRW sei der rechtliche Rahmen nicht ausgeschöpft und der Fall Amri nicht mit der nötigen Vehemenz vorangetrieben worden. Jäger wies die Vorwürfe zurück. Alle 40 Beamten von Bundes- und Landesbehörden im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum hätten nach heutigem Wissen eine Fehleinschätzung begangen. "Mit dem Wissen von heute wissen wir, dass dieses 40 Behörden eine Fehleinschätzung begangen haben. Aber mit dem Wissen vor dem 19.12, glaube ich, gab es keinerlei Hinweise, die die tatsächliche Gefährlichkeit auch belegt hätten. Der Minister erklärte, auch wegen anderer Vergehen hätte Amri nicht inhaftiert werden können. Auf der Zeugenliste des Ausschusses stehen u.a der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen und Bundesnachrichtendienst-Präsident Bruno Kahl. Amri hatte am 19. Dezember einen Laster in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gelenkt und zwölf Menschen getötet. Er wurde schließlich bei einem Polizeieinsatz in Mailand erschossen.