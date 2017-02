Höchster Staudamm der USA in Gefahr Die Lage am höchsten Staudamm der USA in Kalifornien ist bedrohlich. Nach tagelangen Regenfällen ist der Damm des Oroville-Stausees an seine Belastungsgrenze gestoßen. Ein beschädigter Abflusskanal drohte, zu brechen. Der Gouverneur von Kalifornien Jerry Brown rief für mehrere Bezirke den Notstand aus, sie könnten überflutete werden. Die Polizei rief mehr als 180.000 Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Notunterkünfte wurden eingerichtet. Brown sprach von einer sehr ernsten Situation. Sollte der beschädigte Kanal den abfließenden Wassermassen nicht standhalten, sei mit einer Flutwelle zu rechnen, hieß es. Zuletzt gab es aber eine leichte Entwarnung. Die Wassermassen, die durch den Abflusskanal rauschen würden, hätten sich verringert, hieß es. Kalifornien war in den zurückliegenden Tagen von heftigen Regenfällen überrascht worden. Zuvor hatte es rund vier Jahre kaum Niederschläge gegeben.