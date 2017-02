Wal-Kadaver in Neuseeland drohen zu explodieren Die etwa 300 gestrandeten Wale an einem Strand in Neuseeland stellen die Behörden vor neue Herausforderungen. Um ein Explodieren der Kadaver zu verhindern, haben Arbeiter begonnen, Löcher in die toten Tiere zu bohren. Wildhüter hatten den Strand abgesperrt. "Es ist ein schrecklicher Anblick. Dort liegt lange Reihe toter Wale. Man erkennt die Familien, die alten und jungen Tiere. Alle tot am Strand." Letzte Woche waren insgesamt 700 Grindwale an einem Strand an der neuseeländischen Südinsel gestrandet. Am Wochenende war es Helfern gelungen etwa 400 der Tiere zu retten. Walstrandungen in der Golden Bay sind nach Angaben von Experten nicht ungewöhnlich. Das seichte und trübe Wasser dort irritiert das Sonarsystem der Tiere.