Pilotin redet wirres Zeug vor Abflug – Passagiere flüchten

Schon ihr Aufzug war seltsam: In T-Shirt und mit Baseball-Cap ist Berichten zufolge am Wochenende eine Pilotin am Flughafen in Austin (Texas) zu ihrem Flug erschienen. Als Entschuldigung dafür soll sie ihre laufende Scheidung erwähnt haben. Doch es wurde noch bizarrer. Wie die „Washington Post“...