Flughafen Hamburg nach Evakuierung teilweise wieder geöffnet

Großalarm am Hamburger Flughafen: Dort wurde der Betrieb am Sonntagmittag zwischenzeiltich komplett eingestellt. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten Mitarbeiter an der Sicherheitskontrolle des Handgepäcks im Terminal 1 zunächst einen beißenden Geruch bemerkt. „Ihnen tränten die Augen“, sagte...